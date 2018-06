Bayern-Frauen entspannt ins CL-Rückspiel

Nach ihrem 6:0-Auswärtssieg im Hinspiel gehen die Fußballerinnen des FC Bayern völlig ohne Druck in die zweite Partie der ersten K.o.-Runde der Champions League gegen Hibernian LFC.

Vor dem Duell am Mittwoch gab Trainer Thomas Wörle besondere Ziele aus - im Wissen um das de facto nicht mehr drohende Scheitern gegen den schottischen Meister. „Unser Anspruch an uns selbst ist hoch“, sagte er. „Auch dieses Spiel, noch dazu vor eigenem Publikum, wollen wir unbedingt gewinnen, möglichst zu null, um den Schwung für das wichtige Ligaspiel am Sonntag in Sand mitzunehmen.“

Weil die Qualifikation für das Achtelfinale in der Königsklasse nicht mehr gefährdet ist, könnte die im Sommer verpflichtete Simone Laudehr zum Debüt im Bayern-Trikot kommen. Die Nationalspielerin, die mit der deutschen Auswahl bei Olympia Gold gewonnen hatte, hatte wegen einer Sprunggelenkverletzung in der Saison bislang noch gefehlt.

Vorschau auf Bayern-Homepage

Spiel auf Uefa-Homepage