Bayern feiert Meistertitel nach Augsburg-Spiel

München (dpa) - Mehr als einen Monat nach Gewinn der 23. deutschen Fußball-Meisterschaft wird der FC Bayern München den Titel an diesem Samstag zünftig feiern.

Nach dem letzten Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen Nachbar FC Augsburg wird das Team von Trainer Jupp Heynckes zunächst die Meisterschale überreicht bekommen. Danach geht es in einem Autokorso in die Innenstadt zum Marienplatz, wo die Mannschaft am Abend auf dem Rathausbalkon erwartet wird, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag auf seiner Homepage mit.

Doch bereits vor dem Derby gegen die Schwaben, die noch um den Verbleib in der Bundesliga kämpfen, ist Feiern angesagt. Unter dem Motto „Mia san boarisch“ werden Blas- und Trachtenkapellen, Schuhplattler, Goaßlschnalzer und Maitänzer in der Allianz Arena auftreten. Mit dem 1:0 bei Eintracht Frankfurt hatten die Münchner am 6. April die schnellste Meisterschaft der Bundesliga-Geschichte perfekt gemacht.