Bayern-Coach Flick spricht über Bundestrainer-Job

Das Kreisgesundheitsamt Biberach hat am Dienstag drei weitere Todesfälle gemeldet, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Derweil haben sich 60 weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert, 44 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt somit nach Angaben des Landesgesundheitsamts auf 179,8. Am Montag lagen dem Landesgesundheitsamt keine aktuellen Daten aus dem Kreis Biberach vor, am Sonntag betrug der Inzidenzwert 161.

Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis Biberach 6445 Personen (Stand 13.