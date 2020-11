Bayern-Coach Flick bangt vor Salzburg um Hernández

Der FC Bayern München bangt vor dem Gruppenspiel der Champions League gegen RB Salzburg um den Einsatz von Lucas Hernández.

„Wir hoffen, dass er dabei sein kann - zumindest auf der Bank“, sagte Trainer Hansi Flick am Tag vor dem Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky). Fußball-Weltmeister Hernández hatte sich am Samstag beim 1:1 gegen Bremen an der Hüfte verletzt. Sicher fehlen werden die Franzosen Corentin Tolisso und Bouna Sarr wegen muskulärer Probleme sowie Nationalspieler Niklas Süle wegen Trainingsrückstands.

„Niklas hat wahnsinnige Qualitäten, und die brauchen wir dann, wenn er 100 Prozent fit ist und 100 Prozent seine Leistung abrufen kann“, sagte Flick. Möglicherweise könnte Süle für das Bundesliga-Spiel am Samstag beim VfB Stuttgart wieder ein Thema werden. Süle war nach einem Kreuzbandriss erst im Sommer zurückgekehrt. Zuletzt musste er nach einem positiven Corona-Test pausieren, reiste danach zur Nationalmannschaft. „Wir schauen von Tag zu Tag“, sagte Flick. Ohnehin verzichten muss er auf die länger verletzten Joshua Kimmich und Alphonso Davies.

Die Münchner führen in ihrer Gruppe mit drei Siegen aus drei Spielen und 12:3 Toren. Bei einem weiteren Sieg ist der Titelverteidiger auf jeden Fall für das Achtelfinale qualifiziert. „Das ist unser Ziel, wir möchten gewinnen und uns damit qualifizieren. Wir haben eine starke Serie in der Champions League, da möchten wir selbstverständlich anknüpfen“, sagte Mittelfeldakteur Leon Goretzka. Bislang 14 Siege am Stück bedeuten Rekord in der Königsklasse. Auch ein Unentschieden könnte zum Achtelfinaleinzug reichen, wenn Lokomotive Moskau im zeitgleich ausgetragenen Spiel nicht bei Atlético Madrid gewinnt.

