Bayern bestätigen Breno-Kontakte zu Lazio Rom

München (dpa) - Der FC Bayern München hat am Freitag Kontakte seines Verteidigers Breno zum italienischen Fußball-Erstligisten Lazio Rom bestätigt.

Der 22-Jährige könnte ablösefrei zu dem Club des deutschen Nationalstürmers Miroslav Klose gehen. Voraussetzung für den Vereinswechsel ist allerdings, dass Breno nicht wegen schwerer Brandstiftung verurteilt wird.

Der Brasilianer war 2008 zu den Bayern gekommen, konnte sich aber nicht durchsetzen. Breno steht in Verdacht, am 20. September 2011 kurz nach Mitternacht das von ihm und seiner Familie gemietete Anwesen in Grünwald bei München vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Dabei war ein Schaden in Millionen-Höhe entstanden. Ob ein Hauptverfahren eröffnet wird, ist noch nicht entschieden.