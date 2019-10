Bayern Basketballer kassieren Heimpleite gegen Chimki

Von Deutsche Presse-Agentur

Zwei aus Oberschwaben stammende Tiger sind in ein Rettungszentrum in Südafrika gebracht worden. Nach einer langen Reise seien die Tiere Bela und Sharuk wohlauf in der Anlage Lionsrock in Südafrika angekommen, teilte die Tierschutzorganisation Vier Pfoten am Donnerstag mit.

Laut der Organisation sind die Tiger 2014 bei einem privaten Halter im Kreis Biberach geboren worden. In einigen Bundesländern sei die Haltung von Tigern zwar noch erlaubt, in diesem Fall habe der Besitzer aber zu viele Tiere gehabt.