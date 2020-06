Baumanns „Zahnpasta-Affäre“ vor 20 Jahren

„Eine ganz tolle Idee. Schön, dass endlich mal wieder was im Städtle los ist.“ Diesen Satz haben die Helferinnen und Helfer der Stadtkapelle Munderkingen am Samstag aus vielen Fahrzeugen gehört. Mit Autos, Lastwagen, Mopeds, Fahrrädern, zu Fuß oder mit dem Traktor sind die vielen Käufer aus Munderkingen und der Region zum „Sommerfest Drive-In“ in die Donauanlagen gekommen, um ihre „Verpflegungspakete“ abzuholen.

Mehr als 400 Pakete seien im Voraus bestellt gewesen, freute sich Julian Spranz, „Sommerfest-Wirt“ und einer der ...