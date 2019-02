Baum zu Lehmann-Verpflichtung: „Ich wollte ihn haben“

Von Schwäbische Zeitung

Ein 26-jähriger mutmaßlicher Einbrecher hat sich am Mittwoch der Polizei in Biberach selbst gestellt. Kurz nach 4.30 Uhr löste eine Alarmanlage an einem Gebäude in der Bachgasse aus. Daraufhin rückten Polizeistreifen aus.

Die Polizisten sahen am Gebäude ein aufgehebeltes Fenster. Die Beamten durchsuchten die Räumlichkeiten, stellten aber keine Auffälligkeiten fest. Es befand sich auch keine Person im Gebäude.

Polizei nimmt 26-Jährigen fest Nachdem die Polizisten das Haus verlassen hatten, kam ein 26-jähriger Mann zu ...