Bauermann nominiert EM-Kader - Greene fehlt

Frankfurt/Main (dpa) - Basketball-Bundestrainer Dirk Bauermann hat seinen vorläufigen Kader für die Europameisterschaft in Litauen nominiert.

In dem 16 Spieler umfassenden Aufgebot für die kontinentalen Titelkämpfe vom 31. August bis 18. September fehlt neben den beiden NBA-Stars Dirk Nowitzki und Chris Kaman, die erst später zur Mannschaft stoßen werden, Routinier Demond Greene.

Für den 31-Jährigen vom Bundesliga-Aufsteiger Bayern München kommt die EM nach seiner schweren Achillessehnenverletzung wohl noch zu früh. Sollte der 113-malige Nationalspieler doch noch rechtzeitig fit werden, hat Bauermann aber die Möglichkeit, Greene nachzunominieren.

Ansonsten setzt der Nationalcoach, dessen Zukunft sich in der kommenden Woche klären soll, auf jenen Kader, der im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft in der Türkei bereits in der Vorrunde scheiterte. Bei der Leistungsdiagnostik in Heidelberg vom 20. bis 22. Juni kommen zudem Dominik Bahiense de Mello (Frankfurt), Johannes Herber (Tübingen), Sven Schultze (ALBA Berlin), Konrad Wysocki (Turow Zgorzelec/Polen) und Philip Zwiener (TBB Trier) wieder dazu.

ALBA-Center Yassin Idbihi, der in den vergangenen beiden Jahren jeweils als einer der letzten Spieler aus dem endgültigen Kader gestrichen worden war, verzichtet freiwillig auf eine Teilnahme. Nowitzki und Kaman werden frühestens beim Supercup in Bamberg (19. bis 21. August) zum Team stoßen.