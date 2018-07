Bauermann über Nowitzki: „Der absolute Wahnsinn“

Frankfurt/Main (dpa) - Basketball-Bundestrainer Dirk Bauermann hat Superstar Dirk Nowitzki nach dessen 48-Punkte-Gala gegen Oklahoma City Thunder in den höchsten Tönen gelobt.

„Das ist der absolute Wahnsinn. Es ist unfassbar, was Dirk da im Moment leistet“, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. „In der Summe ist das der beste Nowitzki, den wir je gesehen haben. Er ist vielleicht etwas langsamer als in seinen jungen Jahren, aber das macht er mit seiner Erfahrung und seiner unglaublichen Spielintelligenz wett.“

Nowitzki hatte beim 121:112-Heimsieg seiner Dallas Mavericks im Finale der Western Conference eine herausragende Leistung geboten. Mit allen 24 verwandelten Freiwürfen stellte der 32-Jährige einen NBA-Rekord auf. Man könne sich gar nicht tief genug vor Nowitzki verneigen, meinte Bauermann. „48 Punkte, das ist mehr als ein Drittel der Gesamtpunktzahl und das in der besten Liga der Welt.“

Für Bauermann hat die Erfolgsserie seines wichtigsten Nationalspielers aber auch eine Schattenseite: Je länger Nowitzki in der NBA um den Titel mitspielt, desto schwieriger wird möglicherweise seine Teilnahme an der Europameisterschaft (31. August bis 18. September) in Litauen. „Ich weiß nicht, ob es einen Einfluss hat, aber wenn es einen hat, dann sicher keinen guten“, sagte Bauermann. „Aber das ist im Moment egal. Jetzt drücken wir alle Dirk die Daumen, dass er sich seinen Traum von seinem ersten Titel endlich erfüllt.“ Grundsätzlich hatte Nowitzki seine Bereitschaft erklärt, nach zwei Jahren Pause ins Nationalteam zurückzukehren.