Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA den zweiten Sieg in Folge geholt. Am Freitag (Ortszeit) gewann Theis mit den Celtics 122:116 (58:62) gegen die Memphis Grizzlies.

In nur 2:02 Minuten Einsatzzeit verbuchte der ehemalige Ulmer einen Assist. Bester Werfer beim Sieger war Kyrie Irving mit 38 Punkten. Boston bleibt in der Eastern Conference auf dem fünften Platz.

Statistik Boston Celtics-Memphis Grizzlies