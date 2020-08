Basketballerin Sabally überragt bei Sieg der Dallas Wings

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat die Dallas Wings mit einer Glanzleistung zum zweiten Sieg im dritten Spiel der WNBA-Saison geführt.

Die 22-Jährige stellte beim 76:73 gegen die Indiana Fever mit 23 Punkten und 17 Rebounds jeweils persönliche Bestmarken auf und sicherte den Erfolg in der Schlussphase auch mit einem Block und den beiden final verwandelten Freiwürfen.

Sabally sagte, sie sei von ihrer Statistik am Ende selbst überrascht gewesen: „Das gibt mir viel Selbstvertrauen.“

Die 22-Jährige war von Dallas an zweiter Stelle des Drafts ausgewählt worden. Zu einem früheren Zeitpunkt als Sabally, die in New York geboren und in Berlin aufgewachsen ist, war noch nie ein deutscher Sportler oder eine deutsche Sportlerin von einem US-Team ausgewählt worden.

