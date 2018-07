Basketballer verlieren zweiten Test gegen Serbien

Ohne Superstar Dirk Nowitzki hat es für die deutschen Basketballer in den Testspielen gegen Serbien am Wochenende einen Sieg und eine Niederlage gegeben.

Einen Tag nach dem 74:53 (36:27)-Erfolg in Braunschweig unterlag das völlig neu formierte Team von Bundestrainer Dirk Bauermann dem EM-Mitkonkurrenten in Dessau mit 62:75 (35:39). Bester Werfer in der Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes war vor 3041 Zuschauern wie im ersten Duell der Braunschweiger Heiko Schaffartzik mit 14 Punkten. Nach der Partie gegen den Ex-Weltmeister machte sich das deutsche Team auf den Weg nach Bamberg, wo am kommenden Freitag und Samstag der Supercup stattfindet.

Im Gegensatz zum Vortag hatte Bauermann Philip Zwiener für Lucca Staiger in die Anfangs-Fünf beordert. Ansonsten begannen wie in Braunschweig Steffen Hamann, Jan-Hendrik Jagla, Tim Ohlbrecht und Robin Benzing. Das junge deutsche Team tat sich anfangs schwer und lag zwischenzeitlich mit neun Punkten zurück. Mit großem Einsatz und mannschaftlicher Geschlossenheit kämpften sich die Gastgeber aber zurück in die Partie und lagen zur Pause nur mit vier Zählern zurück (35:39). Zwischenzeitlich überzeugte die DBB-Auswahl sogar mit einigen spektakulären Aktionen.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Serben schnell auf elf Zähler davon. Doch auch bei hochsommerlichen Temperaturen in der Anhalt Arena bewiesen die deutschen Korbjäger, bei denen die Routiniers Hamann und Sven Schultze die meiste Zeit geschont wurden, Moral. Am Ende fehlte aber die Kraft, um auch die zweite Partie nach Nowitzkis EM-Absage siegreich gestalten zu können.