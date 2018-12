Basketball-Superstar James verletzt sich an der Leiste

Von Schwäbische Zeitung

Heutzutage ist es nicht mehr in Mode, sich an Neujahr etwas zu Schenken, dafür steht Weihnachten an erster Stelle. Das war in vergangenen Zeiten, als Ravensburg noch Reichsstadt war, ganz anders. Damals erhielten vor allem Amtsträger für ihre, während des vergangenen Jahres treu geleisteten Dienste, zu Neujahr eine Gratifikation, die unter anderem auch Lebkuchen beinhalten konnte.

Egal ob Turmbläser, Nachtwächter, Ratsdiener oder Stadtschreiber, sie alle dürften die Anerkennung gleichzeitig als Motivation für ein neues Dienstjahr ...