Basketball-Star Embiid spendet Erlöse aus Allstar-Spiel

Philadelphia (dpa)- Basketball-Profi Joel Embiid von den Philadelphia 76ers wird die Einnahmen, die er beim Allstar-Spiel der nordamerikanischen Profiliga NBA einstreicht, spenden.

Die Summe soll sich auf mindestens 100.000 Dollar belaufen und einem Obdachlosen-Projekt in Philadelphia zugutekommen. Embiid tritt am Sonntag (Ortszeit) im Allstar-Team des verletzt fehlenden Kevin Durant gegen eine von LeBron James ausgewählte Mannschaft an.

