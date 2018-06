Basketball-Star Bryant: Karriereende fühlt sich richtig an

Der frühere NBA-Superstar Kobe Bryant hat den Abschied vom Basketball vor zwei Wochen gut verkraftet.

„Es fühlt sich für mich richtig an. Ich fühle mich gesegnet, dass ich sagen kann: „Ich will einfach nicht mehr spielen““, sagte Bryant in seinem ersten TV-Interview nach seinem Karriereende mit US-Moderatorin Ellen DeGeneres. „Mein Körper hat mich nicht dazu gezwungen, ich will einfach nicht mehr. Ich bin bereit weiterzuziehen.“

Der 37-Jährige verabschiedete sich Mitte April mit einer 60-Punkte-Gala für seine Los Angeles Lakers gegen die Utah Jazz von der Basketball-Bühne. Heute spiele er noch zuhause mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern Basketball, die alle gute Werfer seien, erzählte der fünfmalige NBA-Champion Bryant.