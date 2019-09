Basketball-Legende Bryant: „Wird nicht einfach“ für US-Team

Rund 196.000 Euro Defizit hat das Ostalb-Festival in der Ostalb-Arena eingefahren. Diese Zahl steht derzeit zumindest im Raum. 96.000 Euro soll komplett die Stadt übernehmen, 100.000 Euro soll der Veranstalter, die Firma Ventura, nach und nach an die Stadt abstottern.

Mit dieser Nachricht sind die Mitglieder des Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss in nicht öffentlicher Sitzung am Mittwochabend konfrontiert worden. Ob die Stadt Aalen finanziell einspringt und ob Kulturveranstaltungen künftig in der Ostalb-Arena gewünscht werden, ...