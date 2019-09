Baseball-Pitcher Pineda für 60 Spiele gesperrt

Als Renate Moll mit ihren beiden Töchtern und einer Freundin im April 2014 zwei Wochen in Nepal verbrachte, lernten sie Land und Leute kennen. Unter anderem einen Mönch in einem Tempel in Kathmandu. Der bittet die Riedlingerin nach dem fürchterlichen Erdbeben in Nepal um Hilfe. 500 Euro hat sie bereits gespendet. Wer sie unterstützen will, kann sich bei ihr in der Modeboutique Marilyn am Weibermarkt in Riedlingen melden.

Ein Jahr nach dem Urlaubstrip nach Nepal, ist in dem Land kein Stein mehr auf dem anderen.