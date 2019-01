Barthel bei Thailand Open im Achtelfinale

Von Schwäbische Zeitung

Zwei Wochen nach dem tödlichen Lawinenunglück von Lech (Vorarlberg) hat eine Lawine dort erneut einen Skifahrer verschüttet. Retter gruben sofort nach dem Opfer.

Ein 21-jähriger, in der Schweiz lebender Schifahrer fuhr laut Angaben der Polizei in Vorarlberg am Sonntag gegen 12 Uhr mit einer ungeführten Gruppe weiterer Wintersportler in Lech von der Steinmähder Bergstation in Richtung Rotschrofen.

35 Meter mitgerissen Schon während der Talfahrt fuhr er offenbar alleine ins freie Gelände ein und querte einen steilen Hang ...