Friedrichshafen hat etwas, was Bad Dürkheim in diesem Jahr ausnahmsweise nicht hat. Sehr zum Leidwesen von Steffen Krebs. Also ist dem 44-jährigen Fernfahrer und gut 20 anderen Leidensgenossen aus der schönen Pfalz nichts anderes übriggeblieben, als der Bodenseestadt am vergangenen Wochenende einen Besuch abzustatten. Und man hat zusammen gestrahlt, als man das Objekt der Begierde zwar nicht in die Arme nehmen, aber dafür ganz aus der Nähe betrachten und sich mit ihm in die Lüfte schwingen durfte.