Barcelona schlägt Valencia - Meisterschaft bald gesichert

Der Brand auf dem Gelände des Landwirtschaftlichen Zentrums Baden-Württemberg (LAZBW) in Aulendorf ist ein kräftezehrender Großeinsatz für die beteiligten Feuerwehren gewesen. Geholfen hat den Einsatzkräften sicher die Erfahrung aus anderen Großbränden. Einige Aulendorfer Feuerwehrangehörige allerdings hatten in der Nacht auf Montag ihren allerersten Einsatz: sie hatten erst kurz zuvor, am Freitagabend ihre Erstausbildung abgeschlossen. Die SZ hat mit drei von ihnen gesprochen.