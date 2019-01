Barcelona folgt Real Madrid ins Pokal-Viertelfinale

Eigentlich dürfte Manuela Hofmann gar nicht mehr in ihrer Wohnung sein. Sie lebt in einer der 45 Wohnungen, die die Stadt Aalen selber noch vermietet. Vor acht Jahren ist sie mit ihren beiden Söhnen in die frühere Hausmeisterwohnung der Grundschule in Ebnat eingezogen. Die Stadt hat ihr auf den 31. Dezember 2018 gekündigt. Bis jetzt hat Manuela Hofmann noch keine vergleichbare Wohnung gefunden.

Die Wohnung von Hofmann werde – wie eine weitere Wohnung in der Gartenschule Ebnat – für den Ausbau zur Ganztagesbetreuung benötigt, teilt ...