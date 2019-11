Barcelona dank Messi Spitzenreiter - Real siegt ohne Kroos

Von lejo

Die Bundesstraße 312 zwischen Pfronstetten und Oberstetten ist seit Donnerstag, 22 Uhr, wieder in beiden Richtungen befahrbar. So lange hatben sich die Bergung des am Mittwochabend verunfallten Kranwagens der Feuerwehr Reutlingen (wir berichteten) und die anschließende Reinigung der Fahrbahn hingezogen.

Zuerst war der 48-Tonner von zwei 60-Tonnen-Kranwagen und zwei Lkw-Abschleppern mit Seilwinden aufgerichtet worden, bevor er auf die Straße und dann auf den bereitstehenden Tieflader gehievt wurde.