Barça ohne verletzten Verteidiger Mathieu

Der FC Barcelona muss im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den deutschen Fußballmeister FC Bayern München auf Innenverteidiger Jérémy Mathieu verzichten. Wie der Club am Dienstag mitteilte, leidet der Franzose an Achillessehnen-Beschwerden am rechten Fuß.

Der Abwehrspieler ist der einzige Profi im Kader der Katalanen, auf den Trainer Luis Enrique in der Partie am Mittwoch nicht zurückgreifen kann. Alle andere Spieler sind fit. Dazu gehört auch der Belgier Thomas Vermaelen, der wegen einer Verletzung monatelang pausieren musste und seit seiner Verpflichtung im vorigen Sommer noch kein Spiel für Barça bestreiten konnte.

