Barça bangt bei Club-WM um Einsatz von Neymar

Der FC Barcelona muss bei der anstehenden Clubweltmeisterschaft um den Einsatz seines Angreifers Neymar bangen.

Der Brasilianer habe einen kleinen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erlitten, teilte der spanische Fußballmeister mit. Neymar hatte sich die Verletzung im Training vor dem Champions-League-Spiel bei Bayer Leverkusen (1:1) zugezogen.

Barça machte keine Angaben darüber, wie lange der Stürmer pausieren muss. Es galt jedoch als ausgeschlossen, dass der Brasilianer im Punktspiel an diesem Samstag gegen Deportivo La Coruña eingesetzt werden kann. Die Katalanen bestreiten am 17. Dezember das Halbfinale der Club-WM in Japan. Das Endspiel findet drei Tage später statt.

Barça zerstreute Befürchtungen seiner Fans, dass Superstar Lionel Messi sich erneut verletzt haben könnte. Der Argentinier habe am Donnerstag am Training nicht teilgenommen, weil Trainer Luis Enrique ihm aus persönlichen Gründen freigegeben habe, teilte der Club auf seiner Homepage mit. Die Befürchtungen waren aufgekommen, nachdem sich Messi in der Partie in Leverkusen wiederholt an den Oberschenkel gefasst hatte.

Mitteilung des FC Barcelona - Spanisch