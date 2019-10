Bambergs Basketballer schlagen Giessen - Frankfurt siegt

Seit Dienstag werden in Uttenweiler wieder Zahnarztpatienten behandelt: Antje Dittrich hat im Schlosshofareal den Praxisbetrieb aufgenommen. Sie hatte zuletzt in Mühlheim am Main praktiziert. Die Gemeinde hatte sich selbst um eine Nachfolgerin für Karla Gottschall bemüht, die seit Anfang des Jahres im Ruhestand ist.

Es hat in das Konzept gepasst, dass sich neben einem Arzt auch ein Zahnarzt im ehemaligen Brauereigebäude bei der Seniorenwohnanlage niederlässt.