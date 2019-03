Bamberg nach Sieg über Banvit Bandirma im Viertelfinale

Marco Hollenstein hat nicht zu viel versprochen. „Der Funken ist bereits zu sehen, wenn man auf Lustenau zufährt“, hat er am Telefon angekündigt. Und tatsächlich erhebt sich der gigantische Scheiterhaufen weit sichtbar überm ausgedehnten Talgrund des Alpenrheins am Rand der Vorarlberger Marktgemeinde. 58,6 Meter soll das Werk am Samstag erreichen. So hoch war noch nie ein Holzstapel für die traditionellen Funkenfeuer, ein unter anderem im schwäbisch-alemannischen Raum verbreitetes Brauchtum.