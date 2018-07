Bamberg in Playoffs ungeschlagen - Frankfurt siegt

Braunschweig (dpa) - Die Zeit der Überraschungen ist vorbei. Unaufhaltsam ziehen die Bamberger Basketballer zum Double, blieben auch im fünften Playoff-Spiel hintereinander ungeschlagen und beeindruckten dabei sogar die Konkurrenz.

„Wenn die so weiterspielen, haben wir den deutschen Meister gesehen“, lobte Braunschweigs Sportdirektor Oliver Braun den deutschen Pokalsieger nach dessen Demonstration der Stärke im zweiten Halbfinal-Spiel um die deutsche Meisterschaft.

Spannender geht es im zweiten Halbfinale zwischen den Deutsche Bank Skyliners Frankfurt und den Eisbären Bremerhaven zu. Die Skyliners zitterten sich zu einem 84:83 (44:38)-Sieg in eigener Halle und glichen in der „best-of-five“-Serie damit zum 1:1 aus. Bester Werfer bei den Frankfurtern war der wiedererstarkte Spielmacher Aubrey Reese mit 18 Punkten, bei den Eisbären war Jeff Gibbs mit 21 Zählern.

Bamberg-Coach Chris Fleming sagte nach dem 82:73 (35:27) der Brose Baskets bei den New Yorker Phantoms Braunschweig natürlich pflichtschuldig: „Es kann jederzeit kippen.“ Doch den Bambergern ist die Konkurrenz ausgegangen. Titelverteidiger Oldenburg, der achtmalige deutsche Meister ALBA Berlin und Geheim-Favorit BG Göttingen sind längst draußen. Zumindest der Sprung ins Finale am 30. Mai in heimischer Halle scheint nur noch Formsache.

„Der Schlüssel war die Bank“, kommentierte Bambergs Spielmacher John Goldsberry der erneuten Sieg. Tatsächlich verfügen die Bamberger über den ausgeglichensten Kader der vier Halbfinal-Teams, was in Braunschweig durch sechs zweistellig treffende Baskets-Spieler eindrucksvoll belegt wurde. Weder die Braunschweiger noch die - im anderen Semifinale spielenden - Frankfurter und Bremerhavener haben so starke Einwechselspieler.

So gehörte der erst Ende Februar verpflichtete Mark Worthington nicht zur „starting five“, war mit 16 Punkten aber der erfolgreichste Baskets-Schütze und zudem bester Rebounder. „Mark ist ein klasse Spieler, er hat uns auf ein anderes Niveau gehoben“, lobte Trainer Fleming den Australier.

Die Bamberger haben allerdings auch Einzelkönner, allen voran Casey Jacobsen. Der zwischenzeitlich verletzte Shooting Guard gehörte schon 2007 zur Bamberger Meistermannschaft, ist nach einer wenig erfolgreichen Zwischenstation in Berlin zurückgekehrt und kommt zum rechten Moment in Form. Laut Fleming ist Jacobsen ein Spieler „mit hohem Basketball-IQ“ und hat „gezeigt, dass er eine Mannschaft zu einer Meisterschaft führen kann“.

Auch Flemings Braunschweiger Kollege war beeindruckt. „Bei einer so offensivstarken Mannschaft wie Bamberg vergisst man leicht, dass auch die Defensive hervorragend ist“, lobte Phantoms Coach Sebastian Machowski. Insbesondere die Abwehrarbeit von Anton Gavel gegen Braunschweigs Spielmacher Heiko Schaffartzik wirkte entscheidend. Dem Phantoms-Playmaker scheint wie dem gesamten Team, das im Viertelfinale völlig unerwartet Titelverteidiger Oldenburg ausgeschaltet hatte, die Puste auszugehen.