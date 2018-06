Bamberg gewinnt deutsches Duell - Oldenburg wahrt Chance

Die Brose Baskets Bamberg haben im Eurocup auch das zweite deutsche Basketball-Duell mit den Telekom Baskets Bonn gewonnen. Die Franken setzten sich im Bonner Telekom Dome mit 71:52 durch und können nach dem fünften Sieg im siebten Spiel fast schon sicher mit der Zwischenrunde planen.

Schon im Hinspiel hatte sich Bamberg in der Gruppe A klar mit 104:79 behauptet. Ihre Chance auf das Weiterkommen wahrten auch die EWE Baskets Oldenburg. Die Niedersachsen siegten daheim gegen den tschechischen Vertreter CEZ Nymburk mit 84:71 und kamen in der Gruppe C damit zu ihrem zweiten Sieg.

In Bonn fiel die Entscheidung zugunsten der Gäste im letzten Viertel. Bis dahin konnte Bonn die Partie ausgeglichen gestalten, musste Bamberg dann aber ziehen lassen. Beste Werfer bei Bamberg waren Nationalspieler Daniel Theis und der Lette Janis Strelnieks mit je 17 Punkten. Bei Bonn kam Ryan Brooks auf elf Zähler.

In Oldenburg avancierte der neue Point Guard Casper Ware zum Matchwinner. Der erst zu Beginn des Monats verpflichtete Amerikaner glänzte mit 24 Punkten. Bis auf eine kleine Schwächephase im dritten Viertel hatten die Norddeutschen die Tschechen jederzeit im Griff und entschieden auch den direkten Vergleich für sich. Dieser kann am Ende bei der gleichen Anzahl von Siegen über den Einzug in die Zwischenrunde entscheiden.

Statistik Bonn - Bamberg