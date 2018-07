Bamberg-Express nimmt Fahrt auf - BBL zufrieden

Bamberg (dpa) - Der Bamberger Basketball-Express hat schon eine Woche vor Saisonbeginn wieder mächtig Fahrt aufgenommen. Der Double-Gewinner deklassierte im Duell um den Champions Cup die Deutsche Bank Skyliners Frankfurt mit 85:58 (41:23) und feierte damit den ersten Titel der neuen Spielzeit.

Grund zur Freude hatten auch die Verantwortlichen der Liga. Ein Jahr nach dem Doppel-Deal mit Namenssponsor und Fernsehvertrag sieht sich die Basketball Bundesliga (BBL) vor ihrer 45. Saison bestens aufgestellt. Zumal durch den Einzug von ALBA Berlins Geschäftsführer Marco Baldi ins BBL-Präsidium auch die Aussöhnung mit dem Branchenprimus gelang.

„Es ist toll, dass sich Marco Baldi einbringt, sein Know-how tut der Liga gut“, sagte BBL-Geschäftsführer Jan Pommer. „ALBA Berlin ist einer der Motoren der Liga. Sie können viel mehr bewirken, wenn sie sich einbringen“, meinte Pommer. Noch in der vergangenen Saison hatten sich die Berliner aus allen Liga-Gremien zurückgezogen, weil sie sich von den Schiedsrichtern ungerecht behandelt und von den Liga-Verantwortlichen nicht unterstützt gefühlt hatten.

Nun will Baldi selbst mit dafür sorgen, dass sich die positive Entwicklung der Liga in den kommenden Jahren fortsetzt. Die BBL stehe vor einer „rosigen“ Zukunft, sagte der ALBA-Geschäftsführer bei der Liga-Versammlung am Wochenende in Bamberg, man dürfe nun aber nicht nachlassen. Der für zwei Jahre wiedergewählte BBL-Präsident Thomas Braumann hob besonders die positive Zuschauer-Entwicklung hervor, hier sei man hinter der spanischen Topliga die „Nummer zwei“.

Sportlich unterstrichen die Brose Baskets Bamberg, das auch in der neuen Saison mit ihnen zu rechnen sein wird. Ungeachtet der quälenden Diskussion um die Zukunft ihrer Spielstätte brannten die Franken vor 5000 Zuschauern in der JAKO-Arena phasenweise ein Feuerwerk ab. Neuzugang Reyshawn Terry (19 Punkte) und Nationalmannschafts-Center Tibor Pleiß (14) trafen am besten.

Allerdings traf der deutsche Meister auch auf ein stark ersatzgeschwächtes Frankfurter Team, das sogar auf Trainer Gordon Herbert verzichten musste. Der Kanadier leidet seit Monaten an Rückenbeschwerden und ließ sich in einer Frankfurter Klinik durchchecken. Beim Hinspiel der Eurocup-Qualifikation gegen Besiktas Istanbul am Mittwoch soll Herbert aber wieder auf der Bank sitzen.

Auf dem Feld fehlte dem Vizemeister und Pokalfinalisten der Vorsaison kurzfristig neben den Verletzten Quantez Robertson und Joe Dabbert auch noch Neuzugang Carlos Powell, der den Medizincheck nicht bestanden hatte und wieder nach Hause geschickt wurde. Die Skyliners müssen daher trotz finanziell begrenzter Möglichkeiten noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden. „In ein paar Wochen, wenn wir wieder gegeneinander spielen, werden die Frankfurter erheblich stärker sein“, sagte Bambergs Trainer Chris Fleming.