Im Duell mit Kevin Durant (l) von Oklahoma City Thunder verliert Dirk Nowitzki den Ball. Der deutsche NBA-Star hat nicht nur den Ballverlust zu verkraften, denn die Dallas Mavericks haben mit der 97:103-Niederlage auch die vierte Begegnung mit Oklahoma verloren.

Die „Mavs“ sind damit bereits in der ersten Playoff-Runde der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ausgeschieden. Zuletzt war in Miami Heat 2007 ein NBA-Champion sieglos in der ersten Playoff-Runde rausgeflogen. Foto: Larry W. Smith