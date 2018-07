Ballack feiert Geburtstag: Wundertüte als Geschenk

Leverkusen (dpa) - Zu seinem 34. Geburtstag bekam Michael Ballack auch eine „Wundertüte“ geschenkt. Nach ihrem 4:1-Sieg in Stuttgart fuhren die Spieler von Bayer Leverkusen zu seiner Party nach Düsseldorf, um mit ihrem verletzten Kollegen in dessen Ehrentag hineinzufeiern.

Anders als Wundertüte kann man diese Mannschaft kaum mehr bezeichnen: Zu Beginn der Saison gewann sie in Dortmund (2:0), um gleich darauf gegen Mönchengladbach unterzugehen (3:6). Nur eine Woche nach dem mühsamen 0:0 gegen Nürnberg spielte sie den VfB so an die Wand, dass der mit vier Gegentoren noch gut bedient war.

Diese Wechselhaftigkeit hat auch etwas mit Ballack zu tun, genauer gesagt mit dem permanenten Ausfall von Stars wie ihm, Stefan Kießling oder Gonzalo Castro. Trainer Jupp Heynckes muss sein Team deshalb jedes Mal aufs Neue formieren. Findet es nicht zu seinem Spiel, steht es dem fast hilflos gegenüber. Legt Bayer aber erst einmal los, ist es kaum zu halten. Dann wirbeln ein Vidal, Barnetta oder Renato Augusto, so dass niemand mehr nach Ballack fragt. „Dass wir Fußball spielen können, ist ja bekannt“, sagte Heynckes.

Nach diesem 4:1 konnte Ballack recht beruhigt Geburtstag feiern. Es läuft in Leverkusen vorerst auch ohne ihn. Und wenn er im November zurückkommt, stellen sie eben wieder um. Darin haben sie ja Übung.