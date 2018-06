Badstuber zuversichtlich nach OP: „Training startet“

Nationalspieler Holger Badstuber vom FC Bayern München blickt nach seiner Operation zuversichtlich auf die anstehende Reha. Der Verteidiger hatte vor zwei Wochen einen Riss des Oberschenkelmuskels erlitten und muss laut damaliger Diagnose erneut eine monatelange Spielpause einlegen.

„Die OP war sehr gut und ich bin absolut positiv. Das Training startet wieder“, twitterte Badstuber am Dienstagabend. Dazu veröffentlichte er ein Foto, das ihn in einem Schwimmbecken zeigt. Badstuber war nach zwei Kreuzbandrissen bereits wiederholt am rechten Knie operiert worden und hatte sich am dritten Spieltag einen Muskelsehnenriss im Oberschenkel zugezogen.

Badstuber-Tweet