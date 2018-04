Badminton: Luise Heim und Yvonne Li im EM-Achtelfinale

Die deutschen Badmintonspielerinnen Luise Heim aus Bonn und Yvonne Li aus Lüdinghausen haben bei den Europameisterschaften in der spanischen Stadt Huelva das Achtelfinale erreicht.

Die 22 Jahre alte nationale Titelträgerin Heim setzte sich am Mittwoch in der zweiten Runde gegen die Irin Rachael Darragh 21:9, 21:10 durch. Die 19-jährige Li besiegte Getter Saar aus Estland 21:9, 21:9. Sie trifft nun auf die an Position acht gesetzte Türkin Neslihan Yigit, die in der zweiten Runde Fabienne Deprez aus Gifhorn mit 21:14, 21:15 bezwungen hatte. Heims nächste Gegnerin ist die Engländerin Chloe Birch.

Im Herreneinzel ist in Alexander Roovers aus Mülheim/Ruhr der letzte Deutsche ausgeschieden. Der 31-Jährige unterlag dem an Position fünf gesetzten Dänen Rasmus Gemke mit 9:21, 15:21.

