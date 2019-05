Bad Waldsee startet in die Bundesliga

Der Waldsee-Achter startet an diesem Wochenende in die neue Saison in der Ruder-Bundesliga. Im Unterschied zu den vergangenen Jahren findet der erste Renntag jedoch nicht in Frankfurt am Main statt, sondern in der Ruhrmetropole Duisburg. Unter dem Motto „Olympic Rowing meets Sprint Rowing“ haben die Organisatoren ein besonderes Event auf die Beine gestellt.

Der Renntag findet im Rahmen der Internationalen Wedau-Regatta statt. Es werden sich also die schnellsten Sprinter Deutschlands die Regattastrecke mit internationalen Spitzenruderern, wie etwa dem Deutschland-Achter, teilen. Während die Teilnehmer der Wedau-Regatta jedoch die vollen 2000 Meter der Regattastrecke ausnutzen, geht es für die Sprintteams in der Bundesliga über die bekannten 350 Meter.

Der Waldsee-Achter startet nun schon das vierte Jahr in Folge in der Bundesliga. „Das hätte 2015, als wir das Projekt Waldsee-Achter wiederbelebt haben, wohl keiner gedacht, dass wir vier Jahre später immer noch zusammen in der Ruder-Bundesliga an den Start gehen“, sagt Bad Waldsees Kapitän Sebastian Wenzel. Denn auch dieses Jahr stand lange nicht fest, ob wieder genügend Ruderer für das Projekt Bundesliga zur Verfügung stehen. Schlussendlich jedoch wurden Ende März die Lizenzunterlagen eingereicht und es stand fest, dass der Waldsee-Achter auch in der Saison 2019 in der Bundesliga an den Start gehen wird.

Die Vorbereitungen verliefen jedoch nicht immer reibungslos. Aus geschäftlichen und gesundheitlichen Gründen standen immer wieder einzelne Ruderer nicht zur Verfügung und so musste speziell zum Beginn der Vorbereitung viel in Kleinbooten trainiert werden. „Wir machen uns da keinen Druck. Wir fahren nach Duisburg und versuchen unsere beste Leistung über die fünf Rennen hinweg abzurufen“, sagt Schlagmann Johannes Wiest. „Das Ziel wird sein, fünf saubere Rennen runterzubringen. Wir können unsere Konkurrenz sowieso nicht einschätzen, daher werden wir einfach jedes Rennen Vollgas geben“, kündigt Steuermann Oskar Wild an.