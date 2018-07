Babett Peter verlängert bei Turbine bis 2012

Potsdam (dpa) - Unmittelbar vor dem Top-Duell beim FCR Duisburg hat Welt- und Europameisterin Babett Peter ihren Vertrag beim Champions-League-Sieger 1. FFC Turbine Potsdam bis 2012 verlängert.

„Meiner Meinung nach haben wir den besten Kader der Bundesliga beisammen und damit eine Mannschaft, mit der wir etwas erreichen können“, begründete die 45-fache Nationalspielerin ihre Entscheidung.

Im Duell Tabellenzweiter gegen Spitzenreiter geht es am Sonntag in Duisburg nach einer kräftezehrenden Woche mit langen Reisen in der Champions League um die Tabellenführung in der Bundesliga. Duisburg hatte 5:0 bei Almaty/Kasachstan, Potsdam sogar 9:0 auf den finnischen Åland-Inseln gewonnen. Verzichten muss Trainer Bernd Schröder am Sonntag auf die Stammspielerinnen Tabea Kemme (Rote Karte) und Lira Bajramaj (Gelb-Rote Karte). Hinzu kommt der Ausfall der verletzten Jessica Wich.