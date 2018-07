Ba bestätigt West Ham-Ausleihe auf Internetseite

Zuzenhausen (dpa) - Demba Ba hat seinen Wechsel vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim zum Premier-League-Verein West Ham United bestätigt. Der Angreifer habe einen Vertrag beim Tabellenletzten unterschrieben und werde bis zum Saisonende ausgeliehen, hieß es auf seiner Homepage.

Bereits am Montagnachmittag soll der 25-Jährige mit den West Ham- Profis trainieren. „Ich bin wirklich glücklich, dass die Clubs sich geeinigt haben“, sagte Ba, der seinem ehemaligen Verein für die Freigabe dankte. Hoffenheims Sprecher Markus Sieger wollte den Transfer allerdings zunächst noch nicht bestätigen.

Die Londoner übernehmen laut Sportmagazin „kicker“ das Gehalt des Angreifers und zahlen eine geschätzte Leihgebühr von 600 000 Euro. Eine Kaufoption für den Senegalesen, der in Hoffenheim einen Vertrag bis 2013 hat, soll es hingegen nicht geben. „Wir wollen die Zügel gern in der Hand behalten“, sagte 1899-Manager Ernst Tanner.

Ba hatte seinen Wechsel auf die Insel mit einem Streik provoziert, war dann aber wegen Knieproblemen beim medizinischen Check bei Stoke City durchgefallen. Am 22. Januar bestand er den Test bei West Ham. Der Angreifer, der in 67 Bundesligaspielen 25 Tore für 1899 erzielte, hatte sich Anfang Januar geweigert, mit Hoffenheim in das spanische Trainingslager zu fliegen. Er war stattdessen nach London gereist, um mit seinem Berater einen Vertrag mit Stoke auszuhandeln. Seitdem war Ba in London geblieben.