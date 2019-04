Bühls Ziel: Einen Satz gewinnen

Vital Heynen steht beim VfB Friedrichshafen nur noch ein paar Wochen in der Verantwortung. Seine Zeit beim Volleyball-Bundesligisten soll mit der Meisterschaft enden. Beim ersten Play-off-Viertelfinale gegen den TV Bühl wirkte Heynen zunächst tiefenentspannt, die Leistung seiner Mannschaft brachte ihn dann aber zwischendurch zum Schimpfen. „Wir hatten zuletzt viele Verletzte, das Training war schlecht“, sagte Vital Heynen nach dem 3:0-Sieg des VfB am Samstagabend.

Beim Einlauf seiner Spieler stand Heynen noch lächelnd auf dem Feld, klatschte jeden in seiner Mannschaft ab. Da freute sich einer ganz offensichtlich auf die heiße Phase der Saison. Kaum hatte die Partie aber begonnen – mit vielen unnötigen Fehlern der Friedrichshafener –, schüttelte der VfB-Trainer an der Seitenlinie immer wieder den Kopf.

Auf dem Feld plätscherte die Partie ab und an vor sich hin, an der Seitenlinie dagegen wurde es nicht langweilig. Denn nicht nur Heynen ist ein emotionaler Vertreter der Trainergilde, sondern auch Bühls Trainer Ruben Wolochin. Während Heynen nach vermeintlichen Fehlentscheidungen der Schiedsrichter laut wurde und so lange schimpfte, bis er die Gelbe Karte sah, übte Wolochin eine andere Form der Kritik. Mit kleinen Gesten wies er die Unparteiischen auf vermeintliche Fehler des VfB hin. Nachdem er eine Auszeit genommen hatte, sprach er nicht etwa zu seiner Mannschaft, sondern stand einfach da und starrte den Schiedsrichter an. Nach dem Motto: „Weißt du eigentlich, was du da pfeifst?“

Wolochin versucht von außen Einfluss zu nehmen, denn er weiß ganz genau: „Es gibt keine Zweifel daran, dass der VfB besser ist“, sagte Bühls Trainer. „Wir müssen versuchen, mit unseren Mitteln dagegenzuhalten.“ Und dazu gehört eben auch ein aktiver Trainer. Wenn sich die beiden Mannschaften am Mittwoch um 20 Uhr in Bühl zum zweiten und womöglich schon entscheidenden zweiten Viertelfinale gegenüberstehen, glaubt Wolochin nicht an einen Sieg seiner Mannschaft. „Ich bin immer positiv“, sagte er zwar. „Hoffentlich können wir es zu Hause besser machen als in Friedrichshafen.“ Sein Ziel angesichts von bislang drei 0:3-Niederlagen in dieser Saison gegen den VfB lautet allerdings nur: „Wir wollen mindestens einen Satz gewinnen.“

Heynen hätte natürlich nichts dagegen, wenn seine Mannschaft am Mittwoch keine unnötigen Kräfte verbrauchen würde. Stichwort verletzte Spieler: Einer, der dem VfB am Samstag sichtbar fehlte, war etwa Athanasios Protopsaltis. Der Grieche, auch in dieser Saison einer der besten Häfler, spielte gegen Bühl überhaupt nicht. „Es geht bei ihm besser und besser“, sagte Heynen über den am Rücken verletzten Außen-/Annehmespieler. Dass Zuspieler Rafael Redwitz, Mittelblocker Jakob Günthör und Allrounder Thilo Späth-Westerholt nur ganz kurz eingesetzt, und die Angreifer Adrian Aciobanitei sowie Daniel Malescha gar nicht eingesetzt wurden, beantwortete Heynen so: „Verletzt war nur Protopsaltis.“ Das Lächeln von Beginn der Partie war da schon lange aus dem Gesicht verschwunden. „Offenbar haben wir nach dem Sieg in Lüneburg und Platz eins im Kopf etwas nachgelassen“, meinte er. Am Montag wollte der Trainer das erste Spiel gegen Bühl mit seiner Mannschaft analysieren. Am Mittwoch will er einen konzentrierteren Auftritt seiner Mannschaft sehen.

Denn Heynen weiß: Nicht Bühl ist der Maßstab für die weiteren Play-offs, sondern Lüneburg, Unterhaching und Meister Berlin.