Australier Matthews gewinnt Prolog der Tour de Romandie

Die Pläne für einen neuen Standort in Erolzheim liegen seit Längerem in der Schublade von Südpack-Chef Johannes Remmele. Jetzt kommen sie in die Umsetzung. Anfang dieser Woche war Spatenstich für das Großprojekt. Bis Ende 2019 soll am südöstlichen Ortsrand mit Blick auf das Liebherr-Werk in Kirchdorf ein neues Logistikzentrum entstehen. Der Ochsenhauser Familienbetrieb investiert einen zweistelligen Millionenbetrag – und steigt nach der Fertigstellung zum größten Arbeitgeber in der Illertalgemeinde auf.