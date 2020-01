Australian Open: Zverev im Viertelfinale - Kerber raus

Die Höhlentaucher der Arge Blautopf erforschen seit 1997 das hinter dem Blautopf liegende Blauhöhlensystem. Dabei haben sie in den vergangenen Monaten große Fortschritte gemacht, die sie in Edwin-Scharff-Haus Neu-Ulm und in der Blaubeurer Stadthalle vor hunderten Zuschauern präsentieren.

Wir wissen, dass das Wasser, das in einem rund 150 Quadratkilometer großen Gebiet auf der Alb anfällt, in Richtung Blautopf fließt.

Andreas Kücha, Projektleiter der Arge Blautopf

Zwei Taucher der Arge sind am 17.