Australian-Open-Debüt von Oscar Otte endet in Runde zwei

Tennisprofi Oscar Otte hat seinen Erfolg von den US Open bei seiner ersten Australian-Open-Teilnahme nicht wiederholt.

Der Achtelfinalist von New York schied in der zweiten Runde gegen den an Position 25 gesetzten Lorenzo Sonego aus Italien mit einer 6:2, 2:6, 3:6 1:6-Niederlage aus. Nach 2:31 Stunden war Ottes Auftritt in Melbourne beendet. Bei den US Open im vergangenen September hatte der Weltranglisten-96. aus Köln Sonego in Runde eins bezwungen und war anschließend als Qualifikant überraschend bis ins Achtelfinale gekommen.

Der große deutsche Hoffnungsträger bei den Australian Open ist Alexander Zverev. Der Olympiasieger aus Hamburg trifft am Mittwoch (2. Spiel nach 9.00 Uhr/Eurosport) auf den Australier John Millman.

