Ausgekontert: Der VfB Stuttgart unterliegt Schalke mit 1:3

Es fehle das Zuckerstückchen, jemand, der den tödlichen Pass spielen kann und auch mal ins Risiko gehe, sagte Hansi Müller dieser Tage in der „Bild“-Zeitung, als er analysieren sollte, warum der VfB in 17 Pflichtspielen gerade mal 11 Tore geschossen hat, so wenig wie nie bisher in einer Bundesliga-Vorrunde. Überraschenderweise verzichtete der Trainer Markus Weinziel am Samstag gegen den FC Schalke 04 allerdings auf die Nominierung Hansi Müllers, der einst in den 70er- , 80er-Jahren eben diese Skills in Stuttgart vorführte.

Müller ist mit 62 Jahren angeblich zu alt. Dafür spielte der langverletzte Daniel Didavi, der ebenfalls tödliche Pässe in seinen Bewerbungsunterlagen stehen hat, erstmals seit Monaten von Beginn an, und auch Erik Thommy durfte wieder ran.

Immerhin neun Minuten lang machte der VfB im Duell der Hinrunden-Enttäuschungen des Liga-15. gegen den 13. lang den Eindruck, es könnte Besserung einkehren in der hauseigenen Offensivkunst. Zwei schöne Angriffe über links und Nicolas Gonzalez, zwei schöne Angriffe über rechts, Thommy, der einen missglückten Abschlag von Schalke-Torhüter Ralf Fährmann fast ins Tor gedonnert hätte – es war einer der besten Stuttgarter Starts in dieser Bundesligasaison.

Schalkes Torwart Ralf Fährmann (l.) wehrt den Ball ab. (Foto: dpa)

Dann aber kam die 10. Minute, und alles war so grau wie zuvor. Der VfB war kollektiv zu weit weg von den Gegenspielern, Konopylanka nutzte den Raum, passte links auf Oczikpa, der legte nach innen ab auf Steven Skrzybski, und der traf unbewacht zum 0:1. Nur ein Angriff reichte den Schalkern, um in Front zu gehen – die Sehnsucht nach Weltmeister Benjamin Pavard, der dem VfB in der Rückrunde wieder helfen wird, war groß.

Immerhin: Stuttgart rannte weiter an, hatte durch Gomez, Baumgartl und Insúa auch gute Chancen, nach 35 Minuten 8:4 Torchancen und war mit 60 Prozent Ballbesitz feldüberlegen. Schalke setzte Defensive dagegen – und Härte: Zehn Fouls leisteten sich die Knappen vor der Pause – und hätten doch das Spiel vorzeitig entscheiden müssen: Der 26-jährige Skrzybski, der 15 Jahre lang für Union Berlin spielte, aber schon als Kind in Schalke-Bettwäsche schlief und nie von seinem Bundesliga-Traum abließ, bis er im Vorjahr endlich zu den Königsblauen wechseln durfte, hätte endgültig der Held werden können: Einmal wurde er von Kempf in letzter Sekunde gestoppt, 60 Sekunden darauf parierte Zieler seinen Schuss mit brillanter Fußparade. Der VfB hatte Glück, dass das Spiel nicht schon zur Pause entschieden war.

Schalkes Weston McKennie (l.) und Stuttgarts Marc-Oliver Kempf kämpfen um den Ball. (Foto: dpa)

Dann kam die 48. Minute – und wieder mal ein traumatisches Erlebnis für den Argentinier Gonzalez. Der 20-Jährige, der beim 2:1 gegen Bremen vor zwei Monaten einmal vier Hochkaräter in sieben Minuten vergeben hatte, fing einen Pass von Fährmann ab, hätte den Ball aus 18 Metern nur noch ins leere Tor schieben müssen, und traf: den rechten Pfosten. Gonzalez konnte es selbst kaum fassen, er sah aus, als würde er vor Scham am liebsten dorthin versinken, wo die Weihnachtsbäume herkommen: ganz tief in den Boden eines möglichst finsteren Waldes. In 17 Partien hatte er noch kein Tor geschossen und nur eines vorbereitet, nun wusste man auch wieder, warum.

Vor 54022 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel auf Messers Schneide. Auch Schalke hatte nach Konter eine Großchance – natürlich durch Skrzybski, der aber im letzten Moment geblockt wurde. Weinzierl reagierte, brachte Akolo für den enttäuschenden Didavi und für Thommy Gonzalo Castro, der mit Pfiffen empfangen wurde. Schalke aber blieb am Drücker, und es war ausgerechnet VfB-Torjäger Mario Gomez, der das Spiel entschied.

Nach dem dritten Schalker Eckball in Serie prallte der Ball – Sané hatte ihn noch leicht touchiert - von der Schulter des Stürmers zum 0:2 ins Tor (70.). Auch mit 33 Jahren macht man also noch neue Erfahrungen im Fußball: Es war das erste Eigentor des gebürtigen Riedlingers in seiner Karriere.

Der VfB schien K.o zu sein, dann fiel aus regnerischem Abendhimmel doch noch ein Tor: Ausgerechnet Gonzalez traf nach schöner Flanke von Akolo zum 1:2 (76.). Die Hoffnung aber währte nur kurz: Joker Ahmed Kutucu (78.) entschied das Spiel nach einem Patzer von Kempf.

Statt einen Befreiungsschlag zu landen, wird der VfB also an Weihnachten auf einem Abstiegsplatz verweilen. Der Druck auf die Weinzierl-Truppe wird in der Rückrunde nicht kleiner werden.