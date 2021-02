Aus Ratzenried zur Führungsspielerin bei Chelsea: Melanie Leupolz blüht in London auf

Zum zweiten Mal in Folge hat der Landkreis Tuttlingen einen Inzidenzwert erreicht, der unter 50 liegt: Am Freitag sinkt der Wert weiter auf 32,5. Sollte die Inzidenz am Samstag den dritten Tag in Folge unter den Schwellenwert von 50 fallen, hebt das Landratsamt ab Samstag die Allgemeinverfügung auf.

„Wir sind in Vorbereitung, die Allgemeinverfügung zum Wochenende hin aufzuheben“, teilt Landratsamtssprecherin Julia Hager auf Nachfrage mit.