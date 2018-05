Aus im Halbfinale: Bayerns Spanien-Fluch hält an

Es hat wieder nicht sollen sein für die Bayern! Koan Kiew – das Finale der Champions League erleben die Münchner nur am Fernseher. Durch das 2:2 (1:1) am Dienstag Abend im Champions-League-Halbfinale bei Real Madrid endet die diesjährige Europapokal-Reise. Gescheitert, wieder an Real Madrid. Gescheitert, wie schon im Hinspiel (1:2) vor allem an der eigenen Chancenverwertung. Real, der Titelverteidiger reist zum Finale am 26. Mai nach Kiew, spielt dort gegen Jürgen Klopps FC Liverpool oder AS Rom (Hinspiel 5:2, Rückspiel am Mittwoch). Die Tore von Joshua Kimmich und James Rodríguez sowie eine bärenstarke kämpferische Leistung und etliche Chancen der Bayern reichten am Ende doch nicht. Ein Tor fehlte!

Für Jupp Heynckes war es an alter Wirkungsstätte endgültig das letzte Europapokalspiel seiner Karriere, bevor er nach Saisonende zum zweiten Mal in Rente geht. Erstmals gelang es dem 72-Jährigen nicht, eine Mannschaft in ein Champions-League-Endspiel zu führen. 1998 hatte Heynckes mit den Königlichen triumphiert, 2013 mit den Bayern. Im Jahr zuvor stand seine Mannschaft im „Finale dahoam“, verlor im Elfmeterschießen gegen Chelsea.

Durch das diesjährige Aus im Halbfinale hält der verflixte Spanien-Fluch der Bayern an. In allen Knackpunkt-Spielen der K.o.-Runden der Champions League seit ihrem Triumph 2013 sorgte ein Team aus der Primera División für die Endstation: 2014 Real Madrid, 2015 FC Barcelona, 2016 Atlético Madrid – jeweils im Halbfinale – und vergangenen Saison Real, bereits im Viertelfinale.

Zu viele Chancen vergeben

„Es tut weh, wir haben zwei Tore geschossen, aber es waren iangesichts der Chanchen, die wir hatten, ein, zwei Tore zu wenig. Real hat am Ende weniger gravierende Fehler gemacht als wir“, sagte Abwehrchef Mats Hummels hinterher im ZDF. Und Thomas Müller, der unmittelbar vor dem Abpfiff einen Hochkaräter vergab, sagte: „Wir haben besser gespielt als in München, aber wir haben, wie im Hinspiel auch, ein Tor einfach weggeschenkt. Sowas darf dir in so einem Halbfinale nicht passieren. Wir müssen uns nicht schämen, aber es tut sehr weh.“

Die Ausgangslage war klar gewesen: Zwei Tore mussten her. Das erste, das ersehnte frühe Tor gelang tatsächlich nach drei Minuten. Robert Lewandowski legte einen Ribéry-Pass auf Thomas Müller ab, dessen Schuss prallte ab, den Nachschuss verwandelte Joshua Kimmich eiskalt. Schon im Hinspiel hatte der Rechtsverteidiger getroffen. Acht Minuten nur hielt die Führung, dann schlug Real zurück. Nach einer Marcelo-Hereingabe auf den zweiten Pfosten nickte Karim Benzema per Kopf ein – das 1:1. Was an der Ausgangsposition wenig änderte: Bayern brauchte ein Tor, um eine Verlängerung zu erreichen – und stürmte munter und mutig weiter.

Auffällig: Beide Defensiv-Reihen mit großen Problemen. Ein Spektakel für die Fans, das Grauen für die Trainer. Weil die Bayern um die gewaltige Real-Offensive wussten, suchten sie tatsächlich ihr Heil in der Flucht nach vorne. Die personell geschwächten Bayern zeigten einen super-couragiertem Auftritt – und Pech. Es hätte Handelfmeter geben müssen, Marcelo blockte Kimmichs Flanke mit der Hand. 1:1 zur Pause.

Alles noch drin.

Bis eine Minute nach dem Seitenwechsel. Tolissos Rückpass bekam Keeper Sven Ulreich nicht unter Kontrolle, ein ganz dicker Bock. Der Ball trudelte aufs Tor zu, Benzema schob ein – das 2:1. Das Ende? Weltfußballer Cristiano Ronaldo, mit 120 Treffern erfolgreichster Champions-League-Torschütze, letztes Jahr mit fünf Toren in zwei Partien gegen die Bayern, hätte kurz darauf den Gästen den Todesstoß versetzen können, ballerte den Ball jedoch völlig frei volley drüber. Doch die Bayern im Bernabéu wie Katzen: Mit sieben Leben. James Rodríguez traf im Nachschuss zum 2:2 (68.). Ein Spiel als emotionale Achterbahnfahrt. Nur ein Tor fehlte für die Reise nach Kiew. Es sollte nicht sein. Niedergeschlagen und ermattet sanken die Bayern zu Boden. Adios, Henkelpott.