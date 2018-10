Aus im DFB-Pokal: Ulmer Spatzen jubeln nur 15 Minuten

Dabei hatte alles so schön angefangen für Fans, Verantwortliche und Aktive des SSV Ulm 1846 Fußball: Lange Schlangen vor dem Klo, lange Schlangen vor dem Bierstand – und ganz wichtig bei einem Stadion, bei dem die meisten Ränge nicht überdacht sind: Der Regen über Ulm hatte rechtzeitig zum Beginn dieses Zweitrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem Viertligisten SSV Ulm und Bundesligaaufsteiger Fortuna Düsseldorf aufgehört. Keine Gefahr also für die Papier-Choreo im endlich mal wieder vollen und legendären Ulmer D-Block.

Aber am Ende mussten die Ulmer Spatzen dann die Klasse des Bundesligisten Düsseldorf anerkennen, Federn lassen und sich nach der Sensation in Runde eins gegen Eintracht Frankfurt in Runde zwei aus dem DFB-Pokal verabschieden: Sie verloren trotz eines Blitzstarts mit dem Führungstreffer nach nur 13 Sekunden am Ende nicht unverdient mit 1:5 (1:4).

Schnellstes Tor in der Geschichte des DFB-Pokals

Dabei hatte wirklich alles so schön angefangen. Bereits zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn versammelten sich die Ulmer Anhänger auf dem Münsterplatz. Gemeinsames Einschwören auf eine mögliche nächste Sensation. Quer durch Ulm pilgerten Hunderte Fans, eskortiert von Blaulicht und zahlreichen Polizisten – aber friedlich. Schon vor dem Stadion war dieses Gefühl zu spüren: Ulm ist wieder wer. Ulm kann auch 18 Jahre nach dem Abstieg aus der Bundesliga immer noch Fußball-Großstadt. Auch trotz der Niederlage: „Dieses Spiel hat wieder gezeigt, dass Fußball doch die Massen bewegt – auch in dieser Stadt“, sagte SSV-Chef Anton Gugelfuß.

Denn die Fans waren gleich voll da – zumindest die, die anders als Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch rechtzeitig im Stadion waren: Die ersten von zig Bengalos der Fortuna-Fans gerade so erloschen, der Anpfiff gerade so im Ulmer Nachthimmel verschwunden, da brannte es, diesmal sprichwörtlich, schon lichterloh im Düsseldorfer Strafraum: SSV-Stürmer David Braig hielt seinen Fuß zwischen einen Querpass, leitete weiter auf Adrian Morina, dessen Heber landete nach nur 13 gespielten Sekunden hinter Fortuna-Keeper Michael Rensing im Netz – Rekord im DFB-Pokal. Die Ulmer Fans witterten da (noch) die erneute Sensation. „Hier regiert der SSV“, schallt es von den Rängen. Für Spatzen-Verteidiger Johannes Reichert ein „super Glücksgefühl“.

„So ein Tag macht uns stolz“

Und eigentlich ging es aus Ulmer Sicht auch dann schön weiter. Die Spatzen waren dem 2:0 in den folgenden Minuten näher, als die Fortuna dem Ausgleich. „Das geht ja gut los“, dachte sich da Düsselsdorfs Schlussmann Rensing, wie er nach Schlusspfiff gestand: „Da waren ja auch noch andere Dinger dabei, die knapp vorbei gingen.“ Umso „bemerkenswerter“ für ihn, wie die Mannschaft vom Rhein trotz zuletzt fünf Niederlagen in Folge das „Spiel so unter Kontrolle“ bringen konnte.

Denn tatsächlich zeigte die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel in der Folge „brutale Effektivität“, wie SSV-Trainer Holger Bachthaler es nannte. Und: „Vielleicht hat uns dann auch das gefehlt, was wir gegen Frankfurt hatten: nämlich das Quäntchen Glück.“ Quasi aus dem Nichts glich Marvin Ducksch (15.) per Kopf aus. Ein erster Dämpfer für den Ulmer Teil der rund 17 000 Zuschauer. Es war wieder ruhiger im Spiel, aber auch auf den Rängen – und spätestens beim Halbzeitpfiff war auch jeglicher Gedanke auf eine nächste Sensation verschwunden: Rouwen Hennings (33.) und zweimal Dodi Lukebakio (37, 43.) hatten auf 1:4 erhöht. „Wir wollten weiter mutig nach vorne spielen“, so Holger Bachthaler. Doch auch er musste eingestehen: Teilweise sei das in Ulmer Hintermannschaft etwas „Harakiri“ gewesen. Und trotzdem gab es Applaus, als die Spatzen zur Halbzeit in die Kabinen gingen. „So ein Tag macht uns stolz“, so Verteidiger Reichert, „wie die Menschen hinter uns stehen.“

Aaaaaaaalter! Da waren die Bengalos gerade aus, da fackelt es lichterloh! #SSVF95 1:0 für die Spatzen! Und #Ulm brüllt: „Hier regiert der SSV“ pic.twitter.com/YbAwTMHO0N— Michael Kroha (@MichaelKroha) 30. Oktober 2018

In Halbzeit zwei hatten die Ulmer dann zwar noch nicht komplett aufgegeben. „Wir wollten uns so gut es ging aus der Affäre ziehen“, so Bachthaler. Das schafften sie - allen voran Ulms Torwart Christian Ortag mit mehreren starken Paraden. Mit Duckschs zweitem Treffer zum 1:5 (70.) war die Sache dann aber endgültig durch und die Fortuna sparte fortan Kräfte für den Ligaalltag, denn: „Bei allem Respekt: Ein Viertligist ist kein Maßstab für die Bundesliga“, so Trainer Funkel.

Für die Spatzen war der Tag trotz der deutlichen Niederlage ein Erfolg. Die Fans feierten ihre Mannschaft, blieben länger im Stadion – trotz doch frostigen Temperaturen. Auf die Leistung, so Bachthaler, „können wir aufbauen“. Am Samstag (14 Uhr) hat die Regionalliga-Truppe der Alltag wieder, der TSV Steinbach ist im Ulmer Donaustadion zu Gast. Dann aber vermutlich wieder mit weniger Zuschauer, ohne Choreo und ohne Schlange vor dem Klo sowie dem Bierausschank.