Aus für Mischa Zverev und Marterer in Miami

Seit 2015 gehört die Bahnlinie zwischen Altshausen, Ostrach und Pfullendorf den drei Kommunen. Wie sich der Verkehr dort entwickelt hat und was noch geplant ist, hat Eisenbahnbetriebsleiter Frank von Meißner am Montagabend im Gemeinderat berichtet. Unter anderem wird in diesem Jahr der lang ersehnte Bahnhalt zwischen Hoßkirch und Königseggwald gebaut. Die neue Saison der Räuberbahn beginnt am 1. Mai.

Mit dem Radexpress Oberschwaben wurde zunächst der Personenverkehr auf der Strecke belebt, seit vergangenem Jahr trägt die Strecke den ...