Aus beim Drittligisten: HSV stolpert in Dresden

Ehrenamtlichen Helfer der Tierrettung Südbaden haben am Montag die Mitarbeiter des Veterinäramts des Landkreises Sigmaringen dabei unterstützt, auf einem Hof in Mengen Katzen einzufangen und in verschiedene Tierheime in der Region zu bringen. Dort wird gegebenenfalls eine medizinische Behandlung veranlasst. Der Verwaltungsgerichtshof hatte die Beschwerde der auf dem Hof lebenden Halterin von rund 70 Katzen gegen das ihr gegenüber verhängte Tierhalteverbot zurückgewiesen, sodass einer Beschlagnahmung der Tiere nichts mehr im Wege stand.