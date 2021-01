Augsburger Panther überraschen München - Mannheim verliert

Die Augsburger Panther haben das Jubiläumsspiel von Münchens Trainer Don Jackson vermiest. In seinem 900. Spiel als Coach in der Deutschen Eishockey Liga unterlag Jackson mit dem EHC Red Bull im Bayern-Derby mit 5:6 (2:1, 1:5, 2:0) und fiel in der Südgruppe auf Rang drei zurück.

Augsburg feierte dagegen den zweiten Erfolg. Der 64 Jahre alte Jackson ist mit insgesamt acht Meistertiteln (5x mit den Eisbären Berlin und 3x mit München) der erfolgreichste Coach der DEL-Historie.

Dabei sah es für den Münchner Trainer und sein Team nach Toren durch Philip Gogulla (9. Minute) und Maximilian Daubner (13.) bei einem Gegentreffer von Adam Payerl (5.) noch bestens aus. Nach drei Augsburger Treffern innerhalb von 98 Sekunden durch Dennis Miller (29.), Andrew Leblanc (30.) und Daniel Kristo (31.) sowie einem weiteren Tor durch Leblanc (34.) stand es 5:2 für die Panther. Trevor Parkes (39.) konnte für München verkürzen, T.J. Trevelyan (39.) sorgte wieder für den Drei-Tore-Vorsprung. Zachary Redmond (43.) und Daryl Boyle (60.) markierten aus Münchner Sicht den 5:6-Endstand.

Spitzenreiter Adler Mannheim hat erstmals in der neuen Saison verloren. Der zuvor in sechs Spielen ungeschlagene Spitzenreiter der Südgruppe unterlag den Schwenninger Wild Wings mit 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) und hat dadurch den Ausbau der Tabellenführung verpasst. Die in dieser Spielzeit überraschend guten Schwenninger kletterten dagegen mit dem fünften Saisonerfolg auf den zweiten Platz.

Die Schwenninger Profis Tyson Spink (14. Minute), Andreas Thuresson (19.) und Jamie MacQueen (60.) trafen vor leeren Rängen in Mannheim für die Wild Wings. Für die Adler war lediglich Nationalspieler Markus Eisenschmid (18.) zum zwischenzeitlichen 1:1 erfolgreich.

© dpa-infocom, dpa:210112-99-00544/3

Spielstatistik Mannheim-Schwenningen

Spielstatistik München-Augsburg

DEL-Spielplan/Tabelle