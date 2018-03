Augsburg gehen die Spieler aus

Beim FC Augsburg läuft es derzeit – und zwar ziemlich ärgerlich. In die Saison noch mit einem Riesen-Kader gestartet, der sich teilweise so manchen Spott gefallen lassen musste, fallen nun nach und nach wichtige Spieler verletzt aus. Zusätzlich unglücklich: In der Winterpause wurden ganze neun Profis abgegeben.

Trotzdem will sich Trainer Manuel Baum vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim nicht in Ausreden flüchten: „Wir werden elf gute Spieler auf den Platz bekommen“, versicherte der 38-Jährige. Zwar kehrt Kapitän Daniel Baier nach seiner Gelbsperre ins Team zurück, dennoch muss Baum wieder umbauen.

Caiuby muss nach seiner fünften Gelben Karte aussetzen, für Rechtsverteidiger Raphael Framberger ist die Saison nach einer Sprunggelenks-OP beendet, die Einsätze von Jan Moravek und Marco Richter sind fraglich. Die Kapitänsstellvertreter Alfred Finnbogason und Jeffrey Gouweleeuw fallen sowieso noch verletzt aus. „Dass Spieler im Fußball ausfallen, ist nichts Neues. Wir werden unsere Ziele aber wieder erreichen, egal wer auf dem Platz steht“, sagte Torhüter Marwin Hitz. Doch kurios ist es schon. Da verkleinerten die Augsburger sinnvollerweise den übergroßen Kader – und schon folgt ein Ausfall nach dem anderen.

Framberger ist seit der Suspendierung von Daniel Opare aus disziplinarischen Gründen der einzige etatmäßige Rechtsverteidiger. Eine Rückkehr des Profis aus Ghana schloss Baum trotzdem aus: „Wir haben schon noch Alternativen.“ Außerdem könne sein Team auch mit einer Dreierkette auflaufen und bräuchte dann keinen klassischen Außenverteidiger. „Da haben wir mehreres in petto“, sagte Baum.

Links vorne können Sergio Córdova oder Shawn Parker den gesperrten Caiuby ersetzen. Parker bestritt jüngst seinen ersten Einsatz seit fast drei Jahren. Seit Mai 2015 war er wegen etlicher Verletzungen ausgefallen. „Ich habe jetzt einen kleinen Schritt gemacht, weiß aber, dass ich täglich dranbleiben muss“, so der 24 Jahre alte Offensivspieler. Nach dem Punktgewinn in Dortmund wollen die Schwaben zu Hause einen Sieg einfahren. „Das Erfolgsrezept kann dasselbe sein wie gegen Dortmund. Da haben wir ohne unsere Kapitäne gespielt. Wir müssen als Mannschaft bestehen und kämpfen“, sagte Baum.