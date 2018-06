Aufzeigen in Oslo

Das FIS-Rennen mit dem Race Codex 2400 kam zur rechten Zeit: Sonntag, Casinoloipe Seefeld, 5 Kilometer Langlauf, freier Stil, 90 Starterinnen. Als Erste im Ziel: Laura Dahlmeier. Eine Biathletin. Eine Biathletin, auf die sie im Deutschen Skiverband zählen nach ihrem so starken Winter 2014/15. Achte ist die 22-Jährige vom SC Partenkirchen gewesen, als im Frühjahr alle Weltcup-Punkte addiert waren – Achte, obwohl sie nur 17 von 25 Saison-Wettkämpfen mitgemacht hatte. Ein Kletterunfall im Spätsommer 2014 hatte Laura Dahlmeiers Weltcup-Einstieg verzögert, immer wieder auch Regenerationspausen zwischendurch erzwungen. Mit Bänderriss und Knochenstauchung skatet es sich schlecht. „Es war schon spannend, dass das alles dann so gut hing’hauen hat.“

„So gut“ heißt einigermaßen untertrieben: solo die Weltcup-Siege Nummer 1 (Sprint in Nové Město na Moravě) und 2 (Massenstart in Chanty-Mansijsk), dazu 13 weitere Top-Ten-Plätze, dazu der Staffel-Erfolg von Antholz, dazu die Weltmeisterschaft in Kontiolahti mit Staffel-Gold als Schlussläuferin, mit Verfolgungssilber, mit je einem vierten (Sprint), einem sechsten (Einzel) und einem siebten Rang (Massenstart). Mit damals einundzwanzigeinhalb Jahren.

Letzter Test Seefeld

Eine Bilanz, die Lust machte. Auf den Weltcup-Auftakt in Östersund, nicht auf einen grippalen Infekt. Der aber bremste aus. Mehrfach in den vergangenen Wochen, das letzte Mal unmittelbar vor dem Abschlusslehrgang in Sjusjøen. Statt erst Norwegen, dann Schweden deshalb Heimat, statt Einzel, Sprint, Verfolgung deshalb Training, Training, Training. Und dann Seefeld. Der letzte Test. 89 auf Distanz gehalten. Bestanden!

Laura Dahlmeiers Weltcup-Saison kann beginnen. Ihre vierte. Mit – Fluch der guten (WM-)Tat(en) – kollektiv gestiegener Erwartung an sie, an die Kolleginnen? Kopfnicken: „Man merkt das schon, man steht ganz anders im Fokus.“ Und hilft sich mit bewährter Strategie: „Sich selber nicht ’nen zu großen Druck machen“, allzu kühne Ambitionen von außen „wieder biss’l runterschrauben“. Hat bisher funktioniert, soll künftig funktionieren – auch wenn Bundestrainer Gerald Hönig weiß, dass das so üppig Erreichte „aus einer gewissen Unbekümmertheit entstanden“ ist. Die ist wohl weg, der „Welpenschutz“ ist es definitiv auch. „Und die Mädels sind immer noch sehr jung.“

Andererseits: Sie wissen, wo sie hinwollen. Oslo, Holmenkollen, die Weltmeisterschaft kommenden März – das Ziel ist klar umrissen. Der Weg auch. Fast beiläufig spricht Laura Dahlmeier vom konsequenten Darauf-Hinarbeiten, „man darf nicht davon ausgehen, dass das jetzt ganz locker-flockig einfach weiter so dahinläuft“. Zu glauben, „dass wir wirklich über drei Monate konstant da vorne alle aufs Stockerl kommen, das wär’ vermessen“. Also: Formaufbau so, dass man „einige Weltcups davor“ seine Idealleistung abrufen kann, in solch stabiler Verfassung nach Oslo fährt, dort womöglich nochmals zulegt. „Wir möchten bei der WM angreifen, da wieder aufzeigen können.“

Da muss das Fehlen in Östersund kein Nachteil (gewesen) sein, ebenso wenig die Weltcup-Rückmeldung erst diesen Freitag (11.30 Uhr/ARD, Eurosport) beim Sprint in Hochfilzen. Laura Dahlmeiers Laufen passte in Seefeld; es passte auch 2014/15: Die sechstbeste Leistung attestiert die einschlägige Statistik des Weltverbands IBU der Zolloberwachtmeisterin. Das Ranking nach reinen Loipenzeiten ergab, dass sie um 3,7 Prozent schneller unterwegs gewesen ist als der Durchschnitt aller 125 Weltcup-Starterinnen. Ein noch stärkerer Wert adelte allein Kaisa Makarainen (7,0 Prozent), die heuer pausierende Darya Domracheva (6,4), Veronika Vitkova (4,8), Marie Dorin Habert (4,5) und Tiril Eckhoff (4,1). Am Schießstand hat Laura Dahlmeier im Weltcup zuletzt eine Trefferquote von 92,65 Prozent erreicht; bei ihren 313 Versuchen fielen 290 Scheiben. Saisonbestmarke! Gerald Hönig, kein Mann (zu) großer Worte, sagte dieser Tage: „Laura ist eine beeindruckend komplexe Biathletin.“

Motivation Matterhorn

Ruhe, innere Balance setzt das – unter vielem anderen – voraus. Laura Dahlmeier holt sie sich in den Bergen. Kraftausdauertraining sind ihr die Touren ganz nebenbei, fördern und fordern die punktgenaue Konzentration. Nicht das Verkehrteste, wenn es „den Athleten“ braucht, „der beim letzten Schießen auch noch ’nen kühlen Kopf bewahrt, der dann noch cool bleibt“. Insofern war der Aufstieg aufs Matterhorn gemeinsam mit Miriam Gössner Ende Juni viel mehr als bloß Werdenfelser Sommer-Aktivität. Inspiration, Motivation nahm das Duo aus 4478 Metern mit talwärts, Bilder auch, die bleiben. „Am Gipfel“ etwa – „wir waren kurz alleine oben“.

Glücksgefühle. Und das Wissen, was frau zu schaffen vermag. Prima Wegzehrung; das Ziel ist klar umrissen: Oslo, Holmenkollen ...